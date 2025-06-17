Две выпускницы пушкинских школ получили наивысший балл на ЕГЭ по русскому языку

17 июня 2025, 16:04

Софья Блошенко (Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский)

Две выпускницы из городского округа Пушкинский получили максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





На экзамене отличились София Блошенко из Образовательного комплекса №11 города Пушкино и Янина Сандакова из Образовательного центра №2 города Ивантеевка.

«Впереди у девушек новые горизонты и захватывающие студенческие годы. Желаю им успехов в учёбе, ярких впечатлений и больших побед на жизненном пути», – поздравил выпускниц глава муниципалитета Максим Красноцветов.