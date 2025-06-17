Две выпускницы пушкинских школ получили наивысший балл на ЕГЭ по русскому языку
Две выпускницы из городского округа Пушкинский получили максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На экзамене отличились София Блошенко из Образовательного комплекса №11 города Пушкино и Янина Сандакова из Образовательного центра №2 города Ивантеевка.
«Впереди у девушек новые горизонты и захватывающие студенческие годы. Желаю им успехов в учёбе, ярких впечатлений и больших побед на жизненном пути», – поздравил выпускниц глава муниципалитета Максим Красноцветов.Как отметили в администрации, Единый госэкзамен в округе в этом году сдаёт 1251 школьник. Первыми испытаниями стали ЕГЭ по литературе, химии и истории. 14 выпускников школ Пушкинского показали наивысший результат на экзаменах по литературе и химии.