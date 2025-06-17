Две выпускницы пушкинских школ получили наивысший балл на ЕГЭ по русскому языку

Софья Блошенко (Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский)

Две выпускницы из городского округа Пушкинский получили максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



На экзамене отличились София Блошенко из Образовательного комплекса №11 города Пушкино и Янина Сандакова из Образовательного центра №2 города Ивантеевка.

«Впереди у девушек новые горизонты и захватывающие студенческие годы. Желаю им успехов в учёбе, ярких впечатлений и больших побед на жизненном пути», – поздравил выпускниц глава муниципалитета Максим Красноцветов.
Янина Сандакова (Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский)
Как отметили в администрации, Единый госэкзамен в округе в этом году сдаёт 1251 школьник. Первыми испытаниями стали ЕГЭ по литературе, химии и истории. 14 выпускников школ Пушкинского показали наивысший результат на экзаменах по литературе и химии.


Лора Луганская

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