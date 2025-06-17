Молодогвардейцы Пушкинского округа посетили с экскурсией крупное предприятие

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Экскурсию на одно из крупнейших предприятий Пушкинского округа — «Пластик Он Лайн» — организовали для активистов местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» руководитель компании Дмитрий Кульков, являющийся членом окружного Совета депутатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«Предприятие находится в городе Красноармейск, оно обеспечивает работой свыше 700 жителей округа. В ходе экскурсии ребята увидели, как производится сухой душ: это одна из новых разработок компании, позволяющая помыться в полевых условиях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что компания «Пластик Он Лайн» регулярно отправляет гуманитарные грузы со своей продукцией в зону специальной военной операции.

Читайте также:

Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0