Молодогвардейцы Пушкинского округа посетили с экскурсией крупное предприятие
Экскурсию на одно из крупнейших предприятий Пушкинского округа — «Пластик Он Лайн» — организовали для активистов местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» руководитель компании Дмитрий Кульков, являющийся членом окружного Совета депутатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Предприятие находится в городе Красноармейск, оно обеспечивает работой свыше 700 жителей округа. В ходе экскурсии ребята увидели, как производится сухой душ: это одна из новых разработок компании, позволяющая помыться в полевых условиях», — говорится в сообщении.Отмечается, что компания «Пластик Он Лайн» регулярно отправляет гуманитарные грузы со своей продукцией в зону специальной военной операции.