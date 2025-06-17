В Пушкине подготовили уникальную экскурсию к столетию города

17 июня 2025, 15:48

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Подмосковному городу Пушкину в этом году исполняется 100 лет. К юбилею местный краевед Ольга Соловьёва разработала авторскую экскурсии, основанную на её книге «Пушкино: прогулки по столетнему городу». Об этом сообщает пресс-служба городского округа.







«Экскурсия станет не просто прогулкой по интересным локациям города, а настоящим путешествием во времени. Экскурсанты смогут ощутить дух эпохи и поймут, как небольшой дачный посёлок превратился в современный город», — говорится в сообщении.