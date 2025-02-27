Двенадцать организаций Подмосковья получили статус «Добро.Центров»

Пятнадцать котельных планируется модернизировать и построить в Орехово-Зуевском городском округе в текущем году, в программе также обновление участков систем водоснабжения и водоотведения. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава округа Руслан Загловацкий, сообщает пресс-служба правительства региона.