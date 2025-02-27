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Двенадцать организаций Подмосковья получили статус «Добро.Центров»

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

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В Московской области в настоящее время действует 12 организаций, получивших статус центров общественного развития «Добро.Центр», сообщает пресс-служба Ассоциации волонтёрских центров.
«Программа по созданию «Добро.Центров» создана для увеличения числа граждан, вовлечённых в волонтёрскую деятельность и различные социальные проекты, а также для снижения преступности в молодёжной среде и оказания адресной помощи населению. Статус «Добро.Центра» присваивается по итогам участия в акселерационной программе», — отмечается в сообщении.
В Подмосковье на сегодняшний день «Добро.Центрами» являются молодёжный клуб «Атмосфера», электростальский Молодёжный центр, балашихинский комплексный молодёжный центр «Семья», молодёжный центр «Маяк», королёвский молодёжный центр «Космос», бронницкий молодёжный центр «Алиби», Центр молодёжных инициатив в Протвине, домодедовский молодёжный комплексный центр «Победа», Центр по профориентации и трудоустройству молодёжи, молодёжный центр «Олимпиец», ступинский центр гражданского и патриотического воспитания «Армеец» и молодёжный центр «Выбор».

Ранее сообщалось, что для волонтёров в Московской области действует целый комплекс мер поддержки, включающий различные гранты, обеспечение госстраховкой жизни и здоровья, организационную, консультационную, методологическую и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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#волонтеры
#центры
#московская область
#подмосковье
Глава Орехово-Зуева Загловацкий рассказал о планах по благоустройству округа
27 февраля 2025, 15:00

Фото: пресс-служба правительства МО

В 2025 году на территории Орехово-Зуевского округа планируют благоустроить два сквера и лесопарковую зону. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава округа Руслан Загловацкий, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В этом году благоустроим два сквера — на ул. Калинина в Ликино-Дулёве и детский в Дрезне. Помимо этого, хотим обустроить лесопарковую зону в Орехово-Зуеве площадью около 60 гектаров», — сказал Руслан Загловацкий.
Он также сообщил, что в 2025 году начнутся работы по благоустройству сквера «Заводской» в микрорайоне ЛиАЗ в городе Ликино-Дулёво.

Отмечается, что в минувшем году на территории округа было открыто два сквера: детский сквер «Первомайский» в Куровском и обновлённый сквер у Дулёвского фарфорового завода.

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#орехово-зуево
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#скверы
#благоустройство
#андрей воробьёв
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Пять школ и стадион отремонтируют в Орехово-Зуевском округе в этом году
27 февраля 2025, 14:46

Андрей Воробьёв и Роман Загловацкий (фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева)

На территории Орехово-Зуевского городского округа реализуется масштабная программа по капремонту объектов образования и спорта, о планах на 2025 год доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава округа Руслан Загловацкий, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В этом году у нас в программе ремонта пять образовательных учреждений. Уверен, что мы сдадим всё вовремя», — сказал Руслан Загловацкий.
Ремонт в текущем году должны провести в школе №17 в деревне Малая Дубна, Демиховском лицее, Ильинской и Авсюнинской школах, Детский школе искусств имени Я. Флиера в Ликино-Дулёве, а также в дошкольном отделении гимназии №14 в Орехово-Зуеве.

Кроме того, до конца года в Орехово-Зуеве завершат ремонт стадиона «Торпедо».

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#орехово-зуево
#капремонт
#капитальный ремонт
#школы
#стадион
#андрей воробьёв
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В Детском центре им. Рошаля рассказали, как получить телемедицинскую консультацию
27 февраля 2025, 14:45

Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля проводят телемедицинские консультации для пациентов Подмосковья шесть дней в неделю. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
«Консультация проходит с 8:00 до 20:00. Она проводится онлайн и предоставляется бесплатно по ОМС при наличии направления от лечащего врача по форме 057/У-04. Все медицинские данные будут доступны врачу в ЕМИАС», – говорится в сообщении.
Как отметили в КДЦ, записаться можно к специалистам по неврологии, эндокринологи, травматологии и ортопедии, педиатрии, аллергологии, кардиология, гастроэнтерологии, оториноларингологии, хирургии, урологии, офтальмологии, нейро- и кардиохирургии, челюстной-лицевой хирургии, реабилитация, ревматологии, гинекологии и нефрологии

Для записи можно позвонить по телефону: 8 (926) 434-03-03.

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Жителям Подмосковья рассказали, как мошенники используют паспортные данные
27 февраля 2025, 14:30

Фото: iStock / Pavel Starikov

Мошенники могут использовать копию паспорта своей жертвы для кражи персональных данных и денег. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
«С помощью паспортных данных злоумышленники могут оформить микрозаймы на имя жертвы, зарегистрировать фиктивные фирмы для денежных или налоговых махинаций, создать поддельные документы на основе украденных данных для дальнейшего использования их в преступных схемах, включая продажу недвижимости», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что мошенники могут оформить на имя жертвы новую СИМ-карту для получения доступа к банковским уведомлениям и оформления кредита через онлайн-банк, создать поддельные профили для выманивания денег и продажи несуществующих товаров.

Чтобы обезопасить себя, следует придерживаться простых правил.
«Не передавайте копию паспорта и личные данные третьим лицам, указывайте цель использования и дату на каждой копии паспорта. Настройте двухфакторную аутентификацию и создавайте длинные и сложные пароли. При потере паспорта немедленно обратитесь в полицию. Кроме того, установите запрет на удалённый перевыпуск СИМ-карты и действия по доверенности. По возможности, используйте отдельный телефонный номер для банковских операций», – добавили в Мингосуправления региона.
Там посоветовали ознакомиться и отправить родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

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#мошенничество
#паспорт
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В Орехово-Зуевском округе построят и обновят 15 котельных и 2 км теплосетей
27 февраля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба правительства МО

Пятнадцать котельных планируется модернизировать и построить в Орехово-Зуевском городском округе в текущем году, в программе также обновление участков систем водоснабжения и водоотведения. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава округа Руслан Загловацкий, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В Орехово-Зуевском округе в последние годы мы реализуем заметные программы, связанные и с благоустройством, и с системой ЖКХ. Давайте обсудим, чем ещё можем помочь, какие темы наиболее актуальны для жителей», — сказал Андрей Воробьёв.
Руслан Загловацкий сообщил, что большую часть работ по модернизации систем теплоснабжения в Орехово-Зуеве проведут в период с июня по октябрь.

«Задача на 2025 год — запустить шесть блочно-модульных котельных. Причём одна из них имеет особо важное значение. Речь о микрорайоне ЛиАЗ в городе Ликино-Дулёво, где квартиры почти 15 тысяч жителей питает единственная котельная – от завода. Пробный запуск новой котельной запланирован на апрель», — отметил Руслан Загловацкий.
Согласно годовой программе, в Ликино-Дулёве запустят две новые котельные, а также по одной в посёлках Верея и Мисцево, а также в деревне Запутное и селе Хотеичи. Кроме того, будет модернизировано девять уже имеющихся котельных и реконструировано более двух километров теплотрасс.

Ведётся также работа по ремонту коллекторов. В этом году обновят объекты в Дрезне и Куровском, а в 2026 — в городе Орехово-Зуево и в Ликино Дулёве. На этот и будущий год запланирован и капремонт водозаборных узлов в Куровском и Верее, а также скважин в Новом Снопке, Верее и Крольчатнике.

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