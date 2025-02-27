Двенадцать организаций Подмосковья получили статус «Добро.Центров»

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В Московской области в настоящее время действует 12 организаций, получивших статус центров общественного развития «Добро.Центр», сообщает пресс-служба Ассоциации волонтёрских центров.
«Программа по созданию «Добро.Центров» создана для увеличения числа граждан, вовлечённых в волонтёрскую деятельность и различные социальные проекты, а также для снижения преступности в молодёжной среде и оказания адресной помощи населению. Статус «Добро.Центра» присваивается по итогам участия в акселерационной программе», — отмечается в сообщении.В Подмосковье на сегодняшний день «Добро.Центрами» являются молодёжный клуб «Атмосфера», электростальский Молодёжный центр, балашихинский комплексный молодёжный центр «Семья», молодёжный центр «Маяк», королёвский молодёжный центр «Космос», бронницкий молодёжный центр «Алиби», Центр молодёжных инициатив в Протвине, домодедовский молодёжный комплексный центр «Победа», Центр по профориентации и трудоустройству молодёжи, молодёжный центр «Олимпиец», ступинский центр гражданского и патриотического воспитания «Армеец» и молодёжный центр «Выбор».
Ранее сообщалось, что для волонтёров в Московской области действует целый комплекс мер поддержки, включающий различные гранты, обеспечение госстраховкой жизни и здоровья, организационную, консультационную, методологическую и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
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Лев Каштанов