В комплекс мер поддержки волонтёров Подмосковья вошла организация их обучения

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В Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров и добровольцев, в него входит, помимо прочего, организация обучения людей, решивших заняться добровольческой деятельностью, а также помощь в организации обмена волонтёрским опытом, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«В методическую поддержку, оказываемую волонтёрам в Московской области, входит организация и проведение обучения добровольцев и создание условий для обмена опытом как между Подмосковьем и другими регионами России, так и между муниципалитетами Московской области», — говорится в сообщении.Волонтёры Московской области могут также рассчитывать на финансовую поддержку в виде субсидий и грантов и на страхование жизни и здоровья за госсчёт, на поддержку в организации мероприятий и акций, на информационную и консультационную поддержку. Подробная информация об этом размещена по ссылке.
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