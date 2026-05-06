Дворы в Подмосковье начали обрабатывать от клещей

06 мая 2026, 15:50

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Акарицидная обработка дворов и общественных пространств началась в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Борьбу с клещами проводят с помощью специальных химикатов, которыми опрыскивают газоны, кусты и деревья.





«Обработка ведётся на дворовых территориях, в скверах, парках и по периметру детских площадок, расположенных рядом с полями и лесными массивами», — говорится в сообщении.