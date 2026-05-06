Дворы в Подмосковье начали обрабатывать от клещей
Акарицидная обработка дворов и общественных пространств началась в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Борьбу с клещами проводят с помощью специальных химикатов, которыми опрыскивают газоны, кусты и деревья.
«Обработка ведётся на дворовых территориях, в скверах, парках и по периметру детских площадок, расположенных рядом с полями и лесными массивами», — говорится в сообщении.В течение трёх суток после обработки на этих территориях не рекомендуется прикасаться к траве и выгуливать там домашних животных.
Для защиты от клещей жителям Подмосковья также рекомендуют не заходить в густую траву, а также тщательно осматривать себя, детей и животных после возвращения с прогулки.