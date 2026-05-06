В Подмосковье в этом году откроют четыре школы креативных индустрий

06 мая 2026, 15:27

Ещё четыре школы креативных индустрий появятся в Московской области в текущем году. Об этом рассказала член фракции «Единая России» в Мособлдуме Линара Самединова, сообщает пресс-служба партии.





В настоящее время в регионе работают две такие школы: в Электростали и Орехово-Зуеве. Они готовят специалистов по профилям «Электронная музыка», «Дизайн», «Звукорежиссёр» и пр.





«Новые школы откроются в Пушкинском округе, Королёве, Дубне и Красногорске. (…) Сегодня творческие индустрии — это полноправный и один из самых динамичных секторов экономики Московской области. Перед нами стоит амбициозная задача — превратить идеи и таланты наших ребят в реальный экономический продукт, востребованный на рынке», — сказала Самединова.

