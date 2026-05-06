В Подмосковье в этом году откроют четыре школы креативных индустрий
Ещё четыре школы креативных индустрий появятся в Московской области в текущем году. Об этом рассказала член фракции «Единая России» в Мособлдуме Линара Самединова, сообщает пресс-служба партии.
В настоящее время в регионе работают две такие школы: в Электростали и Орехово-Зуеве. Они готовят специалистов по профилям «Электронная музыка», «Дизайн», «Звукорежиссёр» и пр.
«Новые школы откроются в Пушкинском округе, Королёве, Дубне и Красногорске. (…) Сегодня творческие индустрии — это полноправный и один из самых динамичных секторов экономики Московской области. Перед нами стоит амбициозная задача — превратить идеи и таланты наших ребят в реальный экономический продукт, востребованный на рынке», — сказала Самединова.Она добавила, что государственная поддержка этого направления стала возможна благодаря федеральному и региональным законам, принятым по инициативе «Единой России».
Ранее развитие креативной сферы в стране обсудили на форуме «Есть результат!», посвящённом выполнению Народной программы партии по направлению «Здоровая семья». Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что за последние пять лет удалось заложить фундамент для будущего этой отрасли.
«Построены и отремонтированы свыше трёх тысяч объектов культуры. Современное оборудование поставили в более семи тысяч организаций, поддержку получили около десяти тысяч творческих проектов и программ», — заявила Голикова.Она также напомнила, что по партийному проекту «Культура малой Родины» по всей стране обновили и оснастили современным оборудованием более восьми тысяч домов культуры.
