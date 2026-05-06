Подмосковным сервисом по поиску пропавших питомцев воспользовались 17 тыс. раз
Сервисом «Поиск домашних животных», размещённым на портале госуслуг Московской области, воспользовались уже более 17 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
Пользователям предлагается выбрать один из двух разделов — «Животное пропало» и «Животное найдено».
«Если у человека есть фотография питомца, искусственный интеллект автоматически её анализирует и выдаёт подборку подходящих объявлений. При отсутствии фото можно воспользоваться стандартными фильтрами и указать данные микрочипа», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что число фотографий, проанализированных в сервисе искусственным интеллектом, превысило 1,7 тыс.
