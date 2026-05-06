Подмосковным сервисом по поиску пропавших питомцев воспользовались 17 тыс. раз

06 мая 2026, 13:58

Сервисом «Поиск домашних животных», размещённым на портале госуслуг Московской области, воспользовались уже более 17 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.





Пользователям предлагается выбрать один из двух разделов — «Животное пропало» и «Животное найдено».





«Если у человека есть фотография питомца, искусственный интеллект автоматически её анализирует и выдаёт подборку подходящих объявлений. При отсутствии фото можно воспользоваться стандартными фильтрами и указать данные микрочипа», — говорится в сообщении.