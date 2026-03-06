Единороссы подвели пятилетние итоги развития промышленности в Подмосковье
Экспертный круглый стол «Промышленность Подмосковья. Есть результат!» провели на площадке завода «Метровагонмаш» в Мытищах члены «Единой России». Они обсудили реализацию региональной Народной программы в сфере промпроизводства. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Спикер Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил, что главным итогом является устойчивый рост в этой отрасли.
«По объёму экономики и промышленному производству Московская область входит в тройку лучших вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. Лидерами в регионе являются обрабатывающее производство, машиностроение и фармацевтика», — сказал Игорь Брынцалов.Он также отметил успех в реализации Народной программы в направлении импортозамещения, решения вопросов с кадровой обеспеченностью и в создании благоприятных условий для инвесторов.
В свою очередь, зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева сообщила, что за последние пять лет объём промышленного производства увеличился в 1,7 раза и достиг 7,6 трлн рублей.
Ранее федеральный партийный круглый стол по вопросам промышленности провели в Екатеринбурге. Такие мероприятия позволяют не только подвести итоги сделанной работы, но и собрать предложения для формирования новой Народной программы.