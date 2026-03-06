Единороссы подвели пятилетние итоги развития промышленности в Подмосковье

06 марта 2026, 16:52

оригинал Игорь Брынцалов (слева). Фото: пресс-служба Мособлдумы

Экспертный круглый стол «Промышленность Подмосковья. Есть результат!» провели на площадке завода «Метровагонмаш» в Мытищах члены «Единой России». Они обсудили реализацию региональной Народной программы в сфере промпроизводства. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Спикер Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил, что главным итогом является устойчивый рост в этой отрасли.





«По объёму экономики и промышленному производству Московская область входит в тройку лучших вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. Лидерами в регионе являются обрабатывающее производство, машиностроение и фармацевтика», — сказал Игорь Брынцалов.