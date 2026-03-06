В Сергиевом Посаде обсудили меры помощи участникам СВО и развитие реабилитационных программ: как ветеранам помогают вернуться к жизни?
В семейном центре имени Мещерякова в Сергиевом Посаде прошло совещание, посвящённое организации помощи участникам специальной военной операции. В обсуждении приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, а также специалисты, работающие с военнослужащими.
О работе центра и реабилитации бойцов рассказала специалист отделения реабилитации участников СВО центра имени Мещерякова Наталья Брянкина в беседе с «Радио 1».
Совещание по поддержке участников СВОСовещание прошло под руководством секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. В мероприятии также приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилёва, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.
По словам Натальи Брянкиной, встреча была посвящена обсуждению действующих механизмов поддержки военнослужащих и перспектив их развития.
«Встреча прошла крайне продуктивно. Были обсуждены вопросы, которые касаются помощи в настоящее время ребятам и, конечно же, дан достаточно серьезный вектор развития на будущее, и обсудили вопросы, связанные с тем, как именно можно расширить спектр полностью участникам СВО», — сказала Брянкина.Особое внимание участники совещания уделили мерам поддержки и упрощению их получения.
77 мер поддержки и формат «одного окна»В ходе обсуждения речь шла о действующих программах помощи участникам СВО. В настоящее время для них предусмотрено 77 различных мер поддержки.
Как отметила Наталья Брянкина, важно, чтобы военнослужащие могли получать всю необходимую помощь без сложных бюрократических процедур.
«Если говорить о вопросах, которые обсуждались, то это, конечно же, 77 мер поддержки, которые в настоящее время оказываются участникам СВО. Важно, чтобы ребята могли получать эти меры поддержки бесшовно, обратившись в формате одного окна», — пояснила она.Кроме того, фонд «Защитники Отечества» заключил соглашение с военно-социальным центром, что позволило расширить систему помощи. Теперь в формате «одного окна» за поддержкой могут обращаться как уволенные военнослужащие, так и действующие участники СВО.
Как проходит реабилитация в центре имени МещеряковаСемейный центр имени Мещерякова принимает на реабилитацию участников специальной военной операции, получивших ранения. Бойцы могут приехать из любого региона России и пройти комплексную программу восстановления.
«Участники СВО, которые получили ранения, приезжают к нам и получают всестороннюю помощь, поддержку и адаптацию, после чего возвращаются в общество полностью готовыми к новым свершениям», — рассказала Брянкина.Программа реабилитации включает медицинское обследование, психологическую помощь, юридическую поддержку, а также решение социальных вопросов.
Профориентация и трудоустройство после реабилитацииОдним из ключевых направлений работы центра является профессиональная ориентация и дальнейшее трудоустройство участников СВО. Специалисты помогают определить новые возможности для самореализации после лечения и восстановления.
«У нас центр мультифункциональный. Попадая к нам, участник СВО проходит несколько этапов — от медицинского обследования до решения социальных, юридических и психологических вопросов. Одно из ключевых направлений нашей работы — профориентирование и дальнейшее трудоустройство», — отметила специалист.Особое внимание уделяется психологической адаптации военнослужащих и восстановлению уверенности в себе.
«И первое, с чем они встречаются здесь, это тотальное принятие и помощь в осознании самоценности. Мы возвращаем каждому из парней ценность его самого в обществе. Они начинают верить в себя, и только после того, как они понимают, что они ценные, что они важны, что они нам очень нужны, они могут горы свернуть», — подчеркнула Брянкина.После прохождения реабилитации участники СВО находят себя в разных сферах деятельности. В центре приводят конкретные примеры успешной социальной адаптации.
Так, один из военнослужащих из Челябинска, потерявший зрение в результате минно-взрывного ранения, после реабилитации начал развивать спортивное направление — футбол для незрячих.
Другой участник СВО, также потерявший зрение, освоил профессию массажиста и работает в Москве.
«Он настолько хорошо освоил технологию и говорит, что при отсутствии зрения открываются другие возможности. Сейчас он работает в ортоцентре, и у него очередь на массаж расписана на несколько месяцев вперёд», — рассказала Брянкина.По её словам, многие участники СВО становятся лидерами в новых профессиональных направлениях и помогают другим военнослужащим пройти путь адаптации.
Взаимодействие с фондом «Защитники Отечества»Центр имени Мещерякова активно взаимодействует с фондом «Защитники Отечества». Сотрудничество позволяет координировать помощь участникам СВО и оперативно решать возникающие вопросы.
«У нас с фондом прямое взаимодействие. Мы каждого участника СВО рассматриваем со всех сторон, совместно решаем возникающие вопросы и помогаем ребятам максимально эффективно», — отметила специалист.Фонд помогает направлять бойцов на реабилитацию, а также оказывает поддержку на региональном уровне.