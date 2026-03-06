На строительстве поликлиники в Нахабине начались монолитные работы

06 марта 2026, 14:50

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Пятиэтажный корпус поликлиники №4 строят на Институтской улице в посёлке Нахабино рядом с действующим медучреждением. В настоящее время на объекте приступили к монолитным работам в подземной части здания. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Строительство ведётся по областной госпрограмме за счёт бюджета региона.





«Сейчас идёт заливка бетона стен подземной части здания и подготовительные работы к установке башенного крана», — уточил глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.