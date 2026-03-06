Достижения.рф

На строительстве поликлиники в Нахабине начались монолитные работы

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Пятиэтажный корпус поликлиники №4 строят на Институтской улице в посёлке Нахабино рядом с действующим медучреждением. В настоящее время на объекте приступили к монолитным работам в подземной части здания. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Строительство ведётся по областной госпрограмме за счёт бюджета региона.

«Сейчас идёт заливка бетона стен подземной части здания и подготовительные работы к установке башенного крана», — уточил глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.
Корпус начали строить ещё в 2024 году, однако подрядчик не выполнил свои обязательства, поэтому контракт с ним расторгли. Строительство возобновилось спустя 11 месяцев силами другой компании.

Основные работы на объекте планируется завершить в текущем году, а в 2027 — провести чистовую отделку и завезти оборудование.
Лев Каштанов

