На строительстве поликлиники в Нахабине начались монолитные работы
Пятиэтажный корпус поликлиники №4 строят на Институтской улице в посёлке Нахабино рядом с действующим медучреждением. В настоящее время на объекте приступили к монолитным работам в подземной части здания. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся по областной госпрограмме за счёт бюджета региона.
«Сейчас идёт заливка бетона стен подземной части здания и подготовительные работы к установке башенного крана», — уточил глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.Корпус начали строить ещё в 2024 году, однако подрядчик не выполнил свои обязательства, поэтому контракт с ним расторгли. Строительство возобновилось спустя 11 месяцев силами другой компании.
Основные работы на объекте планируется завершить в текущем году, а в 2027 — провести чистовую отделку и завезти оборудование.