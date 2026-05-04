Единороссы предложили новые меры поддержки семей с детьми
Новые инициативы по поддержке семей с детьми войдут в новую Народную программу «Единой России». Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на отчётно-программном форуме «Есть результат!», сообщает пресс-служба ЕР.
Медведев отметил, что система поддержки таких семей уже сформирована.
«Создан каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения. Например, семьи, у которых родился третий ребёнок, могут получить 450 тысяч рублей из бюджета на погашение ипотеки», — сказал председатель «Единой России».Наличие целостной модели помощи отметила и вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. Она добавила, что приоритетом станет поддержка многодетных семей.
«Продолжаем работу по продвижению многодетности как основной общественной нормы и по постепенному увеличению числа регионов, которые предоставляют меры социальной поддержки многодетным без критерия нуждаемости», — сказала Голикова.В ходе форума также поступили предложения внедрить для многодетных на «Госуслугах» комплексное обслуживание по принципу «одного окна», ввести добровольную сертификацию нянь, создавать центры подготовки к родам и пр.
Член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Андрей Голубев, комментируя итоги форума, отметил, что в Подмосковье такие центры уже успешно работают.
«На базе перинатальных центров и роддомов Московской области открыты десять специализированных центров репродуктивного здоровья семьи. Пары здесь принимают специалисты разных профилей», — рассказал депутат.Народная программа «Единой России» формируется по наказам избирателей. В настоящее время ведётся сбор предложений для новой программы. В Подмосковье инициативы от жителей принимают во всех муниципальных отделениях партии. Кроме того, передать свои идеи можно по телефону 8-800-200-89-50 или через сайт естьрезультат.рф.