В Шатуре рассказали о ходе строительства домов для расселения аварийного жилья
Два девятиэтажных дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья строят на улице Спортивная в Шатуре. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
Здания возводят в рамках реализации региональной госпрограммы и национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Сейчас в корпусах обустраивают инженерные сети и занимаются черновой отделкой помещений. В работах заняты около 100 человек, используются шесть единиц техники», — говорится в сообщении.В двух домах расположены 273 квартиры — от одно- до четырёхкомнатных. В новостройки из аварийного жилья переедут свыше 620 человек.
В настоящее время готовность обоих корпусов составляет 60%. Завершить строительство планируют в текущем году.