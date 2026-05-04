В Шатуре рассказали о ходе строительства домов для расселения аварийного жилья

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Два девятиэтажных дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья строят на улице Спортивная в Шатуре. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.





Здания возводят в рамках реализации региональной госпрограммы и национального проекта «Инфраструктура для жизни».





«Сейчас в корпусах обустраивают инженерные сети и занимаются черновой отделкой помещений. В работах заняты около 100 человек, используются шесть единиц техники», — говорится в сообщении.