Представители Подмосковья завоевали награды хакатона «Цифровой прорыв»

04 мая 2026, 13:51

Команды с участниками из Московской области вошли в число призёров и победителей хакатона «Цифровой Прорыв» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Всего в финале сражались более 50 человек из 15 российских регионов в составе 16 сильнейших команд. Финалисты защищали перед жюри свои проекты.





«Первый хакатон сезона показал высокий уровень команд и огромный интерес участников к задачам космической отрасли. Многие решения выходят за рамки конкурсных прототипов и могут стать основой для реальных технологических продуктов», — заявил директор по маркетингу и аналитике президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев.