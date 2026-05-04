Представители Подмосковья завоевали награды хакатона «Цифровой прорыв»
Команды с участниками из Московской области вошли в число призёров и победителей хакатона «Цифровой Прорыв» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Всего в финале сражались более 50 человек из 15 российских регионов в составе 16 сильнейших команд. Финалисты защищали перед жюри свои проекты.
«Первый хакатон сезона показал высокий уровень команд и огромный интерес участников к задачам космической отрасли. Многие решения выходят за рамки конкурсных прототипов и могут стать основой для реальных технологических продуктов», — заявил директор по маркетингу и аналитике президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев.В треке «Новички» победу с кейсом «Космос.Rus» одержала команда «Везучий случай» с участницей из Подмосковья Софьей Фроловой, а призёром с кейсом «Галактика в твоем смартфоне» стала команда «О'Кейс», в состав которой входил житель Московской области Даниил Крупский. Кроме того, в треке «Профи» второе место в кейсе «Цифровые двойники» заняла команда «Молоток», за которую играл Павел Голубев из Подмосковья.