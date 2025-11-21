Будущие корреспонденты в Раменском сняли мини-репортажи по русским сказкам
В Раменском провели встречу будущих журналистов. Мероприятие объединило две команды: юнкоров Детского телевидения «Взлёт» из Молодёжного центра «Дружба» (Жуковский) и участников отряда «Роза ветров-1», сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.
Ребят разделили на четыре команды и дали необычное задание: снять мини-репортаж на основе известных русских сказок. На подготовку сюжета, съёмку, монтаж и материал в формате новостной подачи у юнкоров было всего 25 минут.
После работы все команды презентовали свои репортажи. Профессионалы дали советы по построению структуры материала, поиску инфоповода и грамотной подаче новостей. Организаторами мероприятия стали Раменское отделение «Юнармия» и Детское телевидение «Взлёт».
Узнать, как вступить в ряды юнармейцев, можно по телефону 8 (496) 463-12-14 — начальник штаба Раменского отделения ВВПОД «Юнармия» Ирина Геннадьевна Клещевская.
