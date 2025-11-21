Будущие корреспонденты в Раменском сняли мини-репортажи по русским сказкам

21 ноября 2025, 13:40

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В Раменском провели встречу будущих журналистов. Мероприятие объединило две команды: юнкоров Детского телевидения «Взлёт» из Молодёжного центра «Дружба» (Жуковский) и участников отряда «Роза ветров-1», сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.