В Раменском малыши сделали подарки для мам на празднике ко Дню матери
Активисты Раменского штаба «Волонтеры Подмосковья» провели праздничную программу для детей накануне Дня матери. Воспитанники детского сада №34 пришли в отдел досуговой деятельности «Юность» местного молодежного центра, чтобы сделать подарки для мам своими руками, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.
В программе было несколько активностей: дети танцевали под музыку и делали шкатулки-открытки своими руками в творческой мастерской. Каждый ребенок, который принимал участие в меропритии, получил подарок. Праздник завершили просмотром мультфильмов о мамах и их роли в жизни детей.
Организаторы отметили, что цель мероприятия – помочь юным жителям муниципалитета сформировать уважительное отношение к матерям. Акция стала частью подготовки к празднованию Дня матери в Раменском округе.
Читайте также: