В Раменском малыши сделали подарки для мам на празднике ко Дню матери

21 ноября 2025, 13:55

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

Активисты Раменского штаба «Волонтеры Подмосковья» провели праздничную программу для детей накануне Дня матери. Воспитанники детского сада №34 пришли в отдел досуговой деятельности «Юность» местного молодежного центра, чтобы сделать подарки для мам своими руками, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.