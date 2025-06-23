Экстремальный забег «Зарайский Бизон» собрал более 1200 участников

23 июня 2025, 09:24

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Седьмой по счёту экстремальный исторический забег «Зарайский Бизон» прошёл в Подмосковье и объединил более 1200 спортсменов со всей России, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





Маршрут пролегал по живописной местности вблизи Зарайского кремля. Участникам были предложены три формата: трейловый забег на 10 км, экстремальная гонка с препятствиями и новый формат — забег с собаками «След в след».





«Мы впервые разделили трассы по уровню подготовки, чтобы и новички, и опытные спортсмены могли выбрать комфортную нагрузку. Маршрут, как всегда, проходил по живописным местам у Зарайского кремля и включал не только новые форматы, но и отработанный годами трейл на 10 километров и экстремальный забег с препятствиями», — отметил автор и руководитель экстремального исторического забега «Зарайский Бизон» Дмитрий Аверьянов.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области



Экстремальная трасса включала 26 испытаний, среди которых — брод через реку Осетр, участки с грязью и другие проверенные элементы. Участников распределили по двум категориям: «Битва бизонов» — для соревнующихся на призы, и «Путь Бизонов» — для дебютантов.

Организаторами выступили Министерство спорта и физической культуры Московской области и региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России».

«"Зарайский бизон" — это не просто спортивное испытание. Это живая история, патриотизм в действии, сплочённость поколений и настоящая гордость за Подмосковье», — сказала руководитель Молодой Гвардии Московской области Диана Алумянц.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области



Забег прошёл в рамках государственной программы «Спорт России». Результаты доступны на официальном сайте мероприятия.