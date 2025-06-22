В Подмосковье поздравили специалистов научного центра с Днем медицинского работника

22 июня 2025, 16:59

20 июня в поселке Оболенск прошло мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, на котором подвели полугодовые итоги работы Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии, сообщили в пресс-службе г.о. Серпухов.













От имени главы городского округа Алексея Шимко Благодарственные письма лучшим работникам передал начальник Управления экономики и научной деятельности администрации муниципалитета Андрей Малышевский.Помимо прочего, за большой вклад и творческий подход к выполнению научных задач и исследований, профессионализм специалистам вручили Почетные грамоты Государственного научного центра микробиологии и биотехнологии и памятные медали «50 лет Государственному научному центру прикладной микробиологии и биотехнологии».С приветственным словом к сотрудникам обратилась начальник территориального отдела «Оболенский» Елена Прохоренкова.Молодым работникам вручили Дипломы Межрегиональной практической конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты современной эпидемиологии и инфекционных болезней» — она состоялась в Казани в начале июня.