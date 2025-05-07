Ещё девять поселений Подмосковья стали «Населёнными пунктами воинской доблести»

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал законы о присвоении звания «Населённый пункт воинской доблести» девяти поселениям. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.
Речь идёт о посёлке Уваровка Можайского округа, деревне Папивино городского округа Клин, селе Новопетровское муниципального округа Истра, деревнях Юшково, Симбухово, Смолино и селе Атепцево Наро-Фоминского городского округе, городе Протвино и селе Липицы городского округа Серпухов.
Почетное звание присваивается населённым пунктам, на территории которых в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточённые сражения, а защитники проявили мужество, стойкость и героизм.
В ведомстве добавили, что теперь в Подмосковье – 44 «Населённых пункта воинской доблести».
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Почетное звание присваивается населённым пунктам, на территории которых в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточённые сражения, а защитники проявили мужество, стойкость и героизм.
В ведомстве добавили, что теперь в Подмосковье – 44 «Населённых пункта воинской доблести».
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Лора Луганская