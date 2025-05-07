Ещё девять поселений Подмосковья стали «Населёнными пунктами воинской доблести»

Блочно-модульную котельную мощностью 6 МВт планируют построить на улице Туполева в Жуковском, подряд на работы уже выставили на открытые электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.