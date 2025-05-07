Выплаты к 80-летию Победы получили 17 тыс. подмосковных ветеранов

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Свыше 17 тыс. ветеранов Московской области получили единовременные федеральные и региональные выплаты в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«В нашем регионе проживают более 17 тыс. ветеранов, и накануне праздника мы автоматически направили каждому выплату. По поручению нашего губернатора все ветераны получили поддержку от региона в размере от 40 до 70 тыс. рублей», – уточнила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Выплата на 70 тыс. рублей была зачислена участникам и инвалидам войны. Они также получили в подарок к празднику денежный сертификат в магазин электроники. Выплата 40 тыс. рублей направлена труженикам тыла, блокадникам, вдовам и узникам фашистских концлагерей.
Помимо региональной поддержки, ветераны получили памятные медали и федеральную выплату от 55 до 80 тыс. рублей, в зависимости от льготной категории.
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Лора Луганская