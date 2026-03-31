Фасад дома №28 на Олимпийском проспекте в Мытищах утеплён на 80%
В городском округе Мытищи продолжается капитальный ремонт фасада дома №28 по Олимпийскому проспекту. Работы выполняет подрядная организация Фонда капитального ремонта Московской области (ведомство Министерства ЖКХ региона). Готовность объекта оценивается в 80%, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Специалисты уже ведут комплекс мероприятий: ремонт межпанельных швов, антигрибковую обработку поверхностей, монтаж теплоизоляции «Термоленд» и установку балконных экранов. В планах также обновить входные группы (с заменой дверных блоков) и отремонтировать отмостку.
На объекте ежедневно работают 10 человек, полностью обеспеченных материалами. Завершить фасадные работы строители планируют в мае 2026 года.
Применение утеплённого фасада повысит энергоэффективность здания, снизит расходы на отопление, продлит срок службы дома, а также улучшит его внешний вид и создаст более комфортные условия для жильцов.
Узнать, включён ли дом в программу капремонта и сроки проведения работ, можно на интерактивной карте Фонда.
