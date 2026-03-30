В Лобне задержали пособника мошенников, укравших у студентки деньги на обучение

30 марта 2026, 19:58

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Сотрудники уголовного розыска по городскому округу Лобня задержали 46-летнего подозреваемого в дистанционном мошенничестве. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





Установлено, что на мобильный телефон 18-летней местной жительницы поступил звонок якобы из деканата. Звонивший попросил девушку сообщить код из поступившего СМС-сообщения, после чего связь прервалась.

«Затем со студенткой связались неизвестные, которые представились работниками Минфина и портала госуслуг. Они сообщили, что мошенники якобы получили доступ к банковским счетам жертвы и счетам её родителей. Помимо этого, злоумышленники заявили, что деньги могут быть использованы для поддержки ВСУ, что грозило девушке уголовной ответственностью», – отметила Петрова.

«Находясь под психологическим давлением, девушка выполнила требования и четырьмя транзакциями через банкомат перевела деньги аферистам. Через некоторое время она рассказала обо всём матери, и та обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве», – продолжила представитель подмосковного МВД.