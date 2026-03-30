В Лобне задержали пособника мошенников, укравших у студентки деньги на обучение
Сотрудники уголовного розыска по городскому округу Лобня задержали 46-летнего подозреваемого в дистанционном мошенничестве. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Установлено, что на мобильный телефон 18-летней местной жительницы поступил звонок якобы из деканата. Звонивший попросил девушку сообщить код из поступившего СМС-сообщения, после чего связь прервалась.
«Затем со студенткой связались неизвестные, которые представились работниками Минфина и портала госуслуг. Они сообщили, что мошенники якобы получили доступ к банковским счетам жертвы и счетам её родителей. Помимо этого, злоумышленники заявили, что деньги могут быть использованы для поддержки ВСУ, что грозило девушке уголовной ответственностью», – отметила Петрова.Под предлогом «декларирования» сбережений они убедили потерпевшую перевести якобы «безопасный» счёт 855 000 рублей.
«Находясь под психологическим давлением, девушка выполнила требования и четырьмя транзакциями через банкомат перевела деньги аферистам. Через некоторое время она рассказала обо всём матери, и та обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве», – продолжила представитель подмосковного МВД.В результате полицейские установили личность владельца банковской карты, на счёт которого девушка перевела деньги. Подозреваемого задержали по месту жительства. Им оказался ранее судимый житель Кемеровской области.
Со слов задержанного, он за денежное вознаграждение оформил на своё имя банковскую карту и передал соучастникам преступления. Суд заключил фигуранта под стражу. Сейчас полицейские устанавливают их.