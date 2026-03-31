В Московской области благоустроят 13 лесопарков в этом году
В текущем году в Подмосковье приступят к обновлению 13 лесопарковых зон. Их приведут к современному стандарту: с комфортными маршрутами для прогулок, бега, лыжни зимой и тихими зонами отдыха, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Один из объектов — Вишняковский лесопарк в Балашихе — преобразят к августу. Там установят сцену для фестивалей, павильон и арт-объект в честь режиссёра Мейерхольда, жившего в этом городе. Появятся воркаут-зоны, детские площадки, прокат инвентаря, освещённые дорожки с камерами, зона для выгула собак и навигация по QR-кодам.
Лесопарк «Массовка» в Дедовске откроется в сентябре. Организуют входы с улиц Красный Октябрь и Колхозная, а также со стороны деревни Чёрная. Обустроят пешеходные и лыжные маршруты, детские и спортивные площадки, места для спокойного отдыха, кафе, прокат, парковку и пост охраны.
В «Восьмидорожье» в Раменском округе к середине сентября создадут 9,3 км трасс разного типа — асфальтовую для вело- и лыжероллеров, гравийную, тротуары. Установят площадки для волейбола, баскетбола, воркаута, настольного тенниса, мини-футбола с трибунами и искусственным полем. Для детей — три игровые зоны, для собак — огороженный выгул. Также появятся гамаки и места для пикников.
Кроме того, работы пройдут в лесопарках: «Волхонка» (Богородский округ), Лечищево (Истра), Масловский лес, Новая Трехгорка и Шульгино (Одинцовский округ), на улице Неделина (Щёлково), «Коробово» (Ленинский округ), Пик Тяпкина (Дубна), Волкуша (Лыткарино) и Лазутинка (Одинцово).
Во всех перечисленных зонах будут установлены безопасные освещённые дорожки, понятная навигация и необходимые удобства для посетителей.
