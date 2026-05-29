Федеральный этап ярмарки трудоустройства соберёт 200 работодателей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области 24-26 июня состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.





Это масштабное событие станет продолжением регионального этапа, который показал востребованность у жителей региона.

«Это не просто подбор вакансий, а полноценная экосистема карьерных возможностей. В ярмарке планируют принять участие более 200 ведущих работодателей Подмосковья. Мы создаём условия для того, чтобы каждый участник, от студента до опытного специалиста, мог не только найти работу, но и получить новые компетенции, пообщаться с лидерами рынка и спланировать будущее», – сказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.