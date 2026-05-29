Федеральный этап ярмарки трудоустройства соберёт 200 работодателей Подмосковья
В Московской области 24-26 июня состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
Это масштабное событие станет продолжением регионального этапа, который показал востребованность у жителей региона.
«Это не просто подбор вакансий, а полноценная экосистема карьерных возможностей. В ярмарке планируют принять участие более 200 ведущих работодателей Подмосковья. Мы создаём условия для того, чтобы каждый участник, от студента до опытного специалиста, мог не только найти работу, но и получить новые компетенции, пообщаться с лидерами рынка и спланировать будущее», – сказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.Среди работодателей на ярмарке будут представлены крупнейшие предприятия промышленности, транспортной отрасли, банковского сектора, топливно-энергетического комплекса, силовые структуры. Свои вакансии предложат такие компании и организации, как РЖД, Мособлгаз, Мострансавто, ВТБ, «Альфа-Банк» и многие другие.
Региональный этап прошёл в Московской области 15-17 апреля с участием 223 работодателей. Его посетили почти 13 000 человек. На ярмарке представили свыше 7000 вакансий.
Главным отличием федерального этапа станет проведение «Фестиваля профессий». Это отдельная тематическая площадка, посвящённая профориентации, знакомству с современными специальностями и оценке перспектив профессионального развития.
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства проведут на площадках в трёх городах – Химках, Подольске и Ногинске. 24 и 25 июня можно будет принять участие в ярмарке и в онлайн-формате.