Курс профориентации «Россия. Мои горизонты» усилит региональный компонент

29 мая 2026, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба Фонда Гуманитарных Проектов

Около 8,5 миллионов школьников 6-11 классов стали в этом учебном году участниками профориентационного курса «Россия. Мои горизонты». Оператором выступил Фонд Гуманитарных Проектов в партнёрстве с Российским обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России.





Всего провели 34 занятия, в том числе 22 отраслевых. В этом году в курсе усилили региональный компонент, а со следующего учебного года этот блок станет обязательным.



В курсе появятся занятия, посвящённые экономике, предприятиям и карьерным возможностям конкретного региона. Об этом «Радио 1» сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе подмосковного Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Образовательный центр «Лидер» Екатерина Белова.

«В нашем центре курс интегрирован в основную учебную программу и является обязательной частью внеурочной деятельности. Мы охватываем всех обучающихся с шестого по одиннадцатый классы, это порядка полутора тысяч ребят. Занятия проходят системно, раз в неделю. В средних классах мы фокусируемся на знакомстве с миром профессий через игры и проекты. А старшеклассники уже работают над индивидуальными проектами и готовятся к более осознанному выбору будущей карьеры», – рассказала Белова.

«Самый большой интерес вызывают темы, связанные с IT, робототехникой, инженерией, креативными индустриями. Но настоящим открытием для многих становятся междисциплинарные специальности. Например, когда мы говорим о биоинформатике или урбанистике, ребята понимают, что можно совмещать любовь к биологии и математике, географии и дизайну», – отметила собеседница «Радио 1»

«Московская область – один из самых экономически развитых регионов страны, и мы понимаем важность ранней подготовки, активно внедряем эти модули. Уроки строятся вокруг реальных кейсов наших предприятий-партнёров. Это позволяет школьникам понять, какие специалисты востребованы здесь и сейчас. Главное – показать связь между образованием и реальной экономикой родного края. Важно, чтобы выпускник понимал, что ему не обязательно уезжать в столицу строить успешную карьеру. В Подмосковье есть свои кластеры и фармацевтики, и микроэлектроники, и агропромышленного комплекса, и логистики», – подчеркнула Екатерина Белова.

«Мы организуем выездные экскурсии на производства. Например, наши школьники ездили на предприятие ООО «Рота-Агро». Оно находится на территории Ленинского городского округа и занимается производством сыров. Ребятам показали весь цикл создания продукта. Также проводим в нашем центре Дни открытых дверей, куда приглашаем ведущих специалистов, регулярно посещаем в рамках курса «Россия, мои горизонты». мероприятия от Общества «Знание». И, конечно, организуем для старшеклассников короткие стажировки», – сказала замдиректора по учебно-воспитательной работе.