Ярмарку вакансий в Волоколамске посетили более 200 человек

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Свыше 200 человек посетили ярмарку вакансий, которую организовала в Волоколамске местная администрация совместно с Центром занятости населения. Мероприятие состоялось в среду, 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Участниками ярмарки стали 17 предприятий и учебных заведений. Они предлагали более 170 вакансий в различных сферах, включая образование, финансы, ЖКХ, пассажирские перевозки, общественное питание и пр.





«Такие встречи помогают жителям быстрее находить работу, а предприятиям — нанимать специалистов. Мы продолжим развивать этот формат мероприятий», — заявила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.