Фермер из Каширы стала участницей конкурса «Лучший амбассадор региона»
Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Фермер из деревни Корыстово городского округа Кашира Лариса Вековищева принимает участие в конкурсе «Лучший амбассадор региона». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Конкурс, организованный сервисом «Туту», посвящён людям, которые вдохновляют на путешествия по России. Проект Ларисы Вековищевой — это музей народного быта, открытый в её деревне.
«Моя главная цель — сохранить и передать будущим поколениям богатое наследие нашего края. Ведь сохранение народных традиций — это важная часть воспитания подрастающего поколения, которое учится ценить историю нашего Подмосковья и деревни», — сказала Лариса.Онлайн-голосование за конкурсантов проводится по ссылке. Отдать свой голос можно до трёх часов дня 17 октября.