Фермер из Каширы стала участницей конкурса «Лучший амбассадор региона»

16 октября 2025, 12:08

Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фермер из деревни Корыстово городского округа Кашира Лариса Вековищева принимает участие в конкурсе «Лучший амбассадор региона». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Конкурс, организованный сервисом «Туту», посвящён людям, которые вдохновляют на путешествия по России. Проект Ларисы Вековищевой — это музей народного быта, открытый в её деревне.





«Моя главная цель — сохранить и передать будущим поколениям богатое наследие нашего края. Ведь сохранение народных традиций — это важная часть воспитания подрастающего поколения, которое учится ценить историю нашего Подмосковья и деревни», — сказала Лариса.