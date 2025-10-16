В Серпухове организовали марафон творческих программ по ПДД для детей

16 октября 2025, 11:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Ежегодный марафон-конкурс творческих программ, направленных на знакомство детей с правилами дорожного движения, состоялся в Дашковской школе городского округа Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в марафоне в этом году приняли 11 команд «Юных инспекторов движения» (ЮИД). Победителям предстоит представлять Серпухов на областном этапе конкурса.





«Старший инспектор ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения, капитан полиции Елена Сергеевна отметила серьёзную подготовку участников», — говорится в сообщении.