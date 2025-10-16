В Дубне открыли отремонтированную Детскую школу искусств
Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Капитальный ремонт завершился в Детской школе искусств (ДШИ) в Дубне. В обновлённом здании состоялась церемония открытия, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Почётными гостями церемонии стали министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, глава Дубны Максим Тихомиров, директор Объединенного института ядерных исследований, академик РАН Григорий Трубников и благочинный Дубненского-Талдомского округа, протоиерей Павел Мурзич.
«Сегодня открываем отремонтированное здание Детской школы искусств. Работы стали возможен благодаря личной поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва и его команды. От имени всех педагогов, учеников и родителей выражаю искреннюю благодарность за внимание к нашему городу и за помощь в реализации этого важного проекта», — сказал Максим Тихомиров.Церемония открытия завершилась концертом, на котором свои таланты продемонстрировали ученики ДШИ.