Фестиваль кузнечного искусства собрал в Павловском Посаде мастеров со всей России
XX Бывалинский фестиваль кузнечного искусства состоялся в Павлово-Посадском округе в воскресенье, 7 июня. Участие в нём приняли мастера из разных регионов России и даже из других стран. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В церемонии открытия юбилейного фестиваля, проходившего на территории Никитского Бывалинского женского монастыря, приняли участие депутат Мособлдумы Линара Самединова и председатель окружного Совета депутатов Роман Тикунов.
«За двадцать лет мероприятие выросло из небольшого праздника в масштабное событие. Для Павлово-Посадского округа проведение такого фестиваля — большая честь и возможность продемонстрировать красоту и богатство русского кузнечного искусства», — говорится в сообщении.Произведения, созданные мастерами на фестивале, останутся наследием округа. Например, кованая остановка у монастыря и кованый мост у часовни 1812 года.