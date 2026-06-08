Фестиваль кузнечного искусства собрал в Павловском Посаде мастеров со всей России

08 июня 2026, 16:16

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

XX Бывалинский фестиваль кузнечного искусства состоялся в Павлово-Посадском округе в воскресенье, 7 июня. Участие в нём приняли мастера из разных регионов России и даже из других стран. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В церемонии открытия юбилейного фестиваля, проходившего на территории Никитского Бывалинского женского монастыря, приняли участие депутат Мособлдумы Линара Самединова и председатель окружного Совета депутатов Роман Тикунов.





«За двадцать лет мероприятие выросло из небольшого праздника в масштабное событие. Для Павлово-Посадского округа проведение такого фестиваля — большая честь и возможность продемонстрировать красоту и богатство русского кузнечного искусства», — говорится в сообщении.