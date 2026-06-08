В Подмосковье впервые по запросу жителей отремонтируют центральные улицы

08 июня 2026, 14:39

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области впервые по запросу жителей выполнят ремонт центральных улиц городских и муниципальных округов. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.





Он выступил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.

«В этом году мы впервые по запросу жителей выполним комплексный ремонт центральных улиц. Таких участков 26. На них заменят автопавильоны, сформируют заездные карманы, проведут ремонт тротуаров и замену знаков», – рассказал Сибатулин.