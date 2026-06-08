Андрей Воробьёв представил Сергея Иванова как врип главы Долгопрудного
Сергей Иванов будет временно исполнять полномочия главы городского округа Долгопрудный. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов он представил Иванова как врип муниципалитета.До этого Долгопрудный возглавлял Олег Сотник, а Иванов работал на посту первого заместителя главы Королёва.
«Сергей Викторович, хочу представить вас как нового руководителя городского округа. Вы долгое время работали в Королёве, и я очень надеюсь, что этот опыт в коммуникации с жителями поможет вам обеспечить результат», – сказал губернатор.