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Андрей Воробьёв представил Сергея Иванова как врип главы Долгопрудного

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сергей Иванов будет временно исполнять полномочия главы городского округа Долгопрудный. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.



Во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов он представил Иванова как врип муниципалитета.
«Сергей Викторович, хочу представить вас как нового руководителя городского округа. Вы долгое время работали в Королёве, и я очень надеюсь, что этот опыт в коммуникации с жителями поможет вам обеспечить результат», – сказал губернатор.
До этого Долгопрудный возглавлял Олег Сотник, а Иванов работал на посту первого заместителя главы Королёва.
Лора Луганская

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