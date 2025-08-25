Фестиваль «Маги в парках» в Дубне привлёк более 6 тыс. зрителей

25 августа 2025, 18:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне с большим успехом прошёл первый фестиваль иллюзионистов Подмосковья «Маги в парках». Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





Зрители поддерживали аплодисментами начинающих и награждали бурными овациями профессионалов. Легендарные российские иллюзионисты братья Сафроновы оценивали каждого участника. Выбрали семерых лучших для гала-концерта, в том числе двоих из Дубны.

«Сегодня все, кто выходил на сцену, испытали невероятные эмоции, работая на многотысячную толпу. Я рассказываю, а у меня мурашки! Это невероятные эмоции, невероятные события. И стать частью этого праздника для нас – большая честь», – поделился иллюзионист Сергей Сафронов.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна



«Хочу поблагодарить нашего губернатора за то, что стартовой площадкой для фестиваля был выбран наш наукоград, а жителей – за радушный приём гостей. Верьте в чудеса, и они обязательно сбудутся», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.