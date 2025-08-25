Фестиваль «Маги в парках» в Дубне привлёк более 6 тыс. зрителей
В Дубне с большим успехом прошёл первый фестиваль иллюзионистов Подмосковья «Маги в парках». Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Зрители поддерживали аплодисментами начинающих и награждали бурными овациями профессионалов. Легендарные российские иллюзионисты братья Сафроновы оценивали каждого участника. Выбрали семерых лучших для гала-концерта, в том числе двоих из Дубны.
«Сегодня все, кто выходил на сцену, испытали невероятные эмоции, работая на многотысячную толпу. Я рассказываю, а у меня мурашки! Это невероятные эмоции, невероятные события. И стать частью этого праздника для нас – большая честь», – поделился иллюзионист Сергей Сафронов.Одна из целей фестиваля – вывести на сцену начинающих иллюзионистов, помочь им реализовать себя, стать частью сообщества волшебников России. Карточные фокусы, ловкость рук, остроумные комментарии участников фестиваля – всё вызывало удивление, смех, одобрительные возгласы и бурные аплодисменты зрителей.
Невероятное иллюзионное шоу продемонстрировали и сами братья Сафроновы. Дубненцам показали самые популярные номера. Артисты исчезали со сцены, протыкали острыми пиками ассистенток, освобождались из оков под угрозой гильотины.
«Хочу поблагодарить нашего губернатора за то, что стартовой площадкой для фестиваля был выбран наш наукоград, а жителей – за радушный приём гостей. Верьте в чудеса, и они обязательно сбудутся», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.Всего запланировано проведение шести концертов в городах Подмосковья. А завершится проект в конце сентября большим гала-концертом на набережной в Красногорске. В нём примут участие лучшие начинающие волшебники региона.