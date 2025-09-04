Фестиваль «Менделеев» в усадьбе Боблово объединит науку и искусство

04 сентября 2025, 20:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

13 и 14 сентября в усадьбе Боблово музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока в городском округе Клин проведут ежегодный фестиваль науки и искусств «Менделеев». Название фестиваля отражает личность этого великого человека.





Дмитрий Иванович со школьной скамьи знаком нам как химик, но сам себя он таковым не считал, рассказала «Радио 1» заведующая отделом научно-просветительской работы музея-заповедника Татьяна Гроздова.

«Менделеев говорил, что он – экономист. Как действительно масштабная личность имел множество увлечений. Его основная деятельность была связана с естественными науками, но, помимо этого, он увлекался и живописью, и шахматами. Тематика всего того, что происходит в рамках фестиваля, – это научная история и искусство. Даже если мы говорим о квестах или интерактивных занятиях, они так или иначе отражают жизнь и научную деятельность ученого. Все гости внесут свой вклад в программу – лекции, интерактивы, какую-то демонстрационную часть», – рассказала сотрудница музея-заповедника.



«Коллеги из журнала подготовили интерактивный брейн-ринг, интеллектуальную игру, на которую можно заявить свою команду. На сайте шахматово.рф есть телефон, по которому можно позвонить и высказать желание принять участие в этой игре. Мы формируем команды в том числе из наших посетителей. Помимо этого, 13-го числа от РГУ будет викторина с призами на тему химии», – поделилась планами Гроздова.



«Также будут экскурсии по мемориальной Вязовой аллее – единственной в России, которая помнит учёного. А 14 сентября у нам приедут представители Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева. Они проведут любопытное занятие, мастер-класс «Химия цвета и чувств». Приедут и сотрудники Института ядерных исследований Дубны с докладом и демонстрационным материалом. Наших посетителей ждёт также интерактивное занятие «Театральной кулисы». Будут и другие докладчики», – отметила собеседница «Радио 1».



«Он представит программу «Классика вне времени». Исполнять её он будет на мемориальном рояле – части экспозиции музея. Это бейкеровский рояль, он звучит крайне редко и только под пальцами профессионалов. На фестивале можно будет осмотреть экспозиции музея, прогуляться по усадьбе. А мемориальную вязовую аллею украсит выставка ретро-автомобилей, возле которых можно будет сфотографироваться», – заключила Татьяна Гроздова.