Коллектив из Раменского вышел в финал фестиваля «Город танцует в парках»

04 сентября 2025, 17:22

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Танцевальный коллектив «Эльдорадо» из раменского дома культуры «Сатурн» стал финалистом фестиваля современного танца «Город танцует в парках» и примет участие в гала-концерте, который состоится в субботу, 6 сентября, в Реутове. Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.





Коллектив «Эльдорадо» был создан в 1984 году. Его основательницей и руководительницей является заслуженный работник культуры Московской области Ирина Печёнкина.





«Танцовщикам «Эльдорадо» от 16 до 35 лет. В репертуар коллектива входят номера разных жанров, включая эстрадно-спортивные танцы и современную хореографию», — отмечается в сообщении.