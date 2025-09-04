Коллектив из Раменского вышел в финал фестиваля «Город танцует в парках»
Танцевальный коллектив «Эльдорадо» из раменского дома культуры «Сатурн» стал финалистом фестиваля современного танца «Город танцует в парках» и примет участие в гала-концерте, который состоится в субботу, 6 сентября, в Реутове. Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.
Коллектив «Эльдорадо» был создан в 1984 году. Его основательницей и руководительницей является заслуженный работник культуры Московской области Ирина Печёнкина.
«Танцовщикам «Эльдорадо» от 16 до 35 лет. В репертуар коллектива входят номера разных жанров, включая эстрадно-спортивные танцы и современную хореографию», — отмечается в сообщении.В финале фестивале «Город танцует в парках» коллектив «Эльдорадо» будет соревноваться с 64 группами и сольными танцовщиками из разных регионов России.