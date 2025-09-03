«Интервидение» определилось с правилами
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» определился с правилами. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
В правилах конкурса указано, что песня должна соответствовать жанру популярной музыки. Однако приветствуется использование «этнических и фольклорных элементов», отражающих культурные особенности страны-участницы.
Участник может выбрать любой язык для исполнения своей конкурсной композиции. Премьера песни, длительность которой составляет от двух до трех минут, должна состояться не позднее, чем за год до финала конкурса.
Композиция может быть создана специально для «Интервидения», но к моменту финала она уже должна быть популярной. В своем номере участнику необходимо раскрыть идеи и образы, символизирующие страну-участницу. В финале песню исполнят участник и бэк-вокалисты, используя записанную фонограмму без вокала. На сцену могут выйти не более шести человек, и номер должен оставаться неизменным на всех репетициях и в финале.
Порядок выступления стран в финале будет определен жеребьевкой 12 сентября. Конкурс «Интервидение-25» состоится 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве.
Читайте также: