«Интервидение» определилось с правилами

03 сентября 2025, 15:26

Участникам «Интервидения» разрешили привести на сцену до шести человек

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» определился с правилами. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.