В Серпухове обсудили капитальный ремонт учреждений культуры
Совещание, посвящённое капитальному ремонту учреждений культуры Серпухова, провёл глава городского округа Алексей Шимко. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В совещании приняли участие представители регионального министерства культуры и туризма, дирекции заказчика капитального строительства и директора учреждений. В результате был намечен план работ на ближайшее время.
«В настоящее время в ДК «Исток» ведётся прокладка инженерных коммуникаций и чистовая отделка помещений. А в детской школе искусств «Синтез» на Московском шоссе и в детской школе искусств имени А.А. Алябьева в городе Пущино идут демонтажные работы», — говорится в сообщении.Ход реализации проектов по обновлению объектов культуры лично контролирует глава округа.