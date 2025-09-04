Достижения.рф

В Серпухове обсудили капитальный ремонт учреждений культуры

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Совещание, посвящённое капитальному ремонту учреждений культуры Серпухова, провёл глава городского округа Алексей Шимко. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В совещании приняли участие представители регионального министерства культуры и туризма, дирекции заказчика капитального строительства и директора учреждений. В результате был намечен план работ на ближайшее время.

«В настоящее время в ДК «Исток» ведётся прокладка инженерных коммуникаций и чистовая отделка помещений. А в детской школе искусств «Синтез» на Московском шоссе и в детской школе искусств имени А.А. Алябьева в городе Пущино идут демонтажные работы», — говорится в сообщении.
Ход реализации проектов по обновлению объектов культуры лично контролирует глава округа.
Лев Каштанов

