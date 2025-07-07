Фестиваль «Огонь любви и росы» объединил семьи жителей Павловского Посада
В парке Павловского Посада «Дубрава» провели фестиваль «Огонь любви и росы». Насладиться атмосферой творчества и веселья жители приходили целыми семьями, сообщил в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
«В центре внимания оказалась ярмарка мастеров, где местные ремесленники представили уникальные изделия. А художественная аллея порадовала разнообразием творческих работ. Для любителей активного отдыха организовали спортивные конкурсы. В фотозоне гости делали снимки на память. На сцене парка прозвучали мелодии концерта «Связь времён», который объединял музыкальные традиции разных эпох», – рассказали в пресс-службе.Завершился фестиваль интерактивным спектаклем театральной студии «Большая сцена» «Купальская история» и концертом «Волшебный вечер».