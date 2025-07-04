Жительнице Павловского Посада на личном приёме разъяснили вопросы опекунства
Замглавы Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова провела личный приём граждан, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Местная жительница в ходе приёма попросила разъяснить порядок оформления опекунства над недееспособным гражданином из другого региона.
«Помимо Аргуновой, в диалоге участвовал замначальника окружного управления социального развития №4 Валерий Зайцев. Он подробно объяснил, что нужно предпринять в рамках действующего законодательства и какие риски могут возникнуть при оформлении опекунства, учитывая сложную группу инвалидности подопечного», – рассказали в пресс-службе.
Как отметила Аргунова, вопрос опекунства требует внимательного подхода. Это связано, например, с необходимостью получения дополнительной информации от медиков, что позволит полностью оценить ситуацию и принять взвешенное решение.
Жительница получила исчерпывающие ответы на свои вопросы и разъяснения по поводу дальнейших действий.