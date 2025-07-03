В Павловском Посаде провели круглый стол по вопросам развития бизнеса
Круглый стол по вопросам поддержки предпринимательства и развития промышленного производства провёл первый замглавы Павлово-Посадского округа с представителями местного бизнес-сообщества. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Вместе с руководителем Восточной торгово-промышленной палаты Маргаритой Смирновой рассказали о существующих мерах поддержки для бизнеса и приоритетных проектах, которые реализуются в нашем округе», — сказал Филипп Ефанов.В рамках круглого стола собравшиеся обсудили также перспективы роста промышленного производства в муниципалитете на ближайшие пять лет. Главы предприятий рассказали о планах по их расширению, об инвестициях и создании новых рабочих мест.