В Павловском Посаде провели круглый стол по вопросам развития бизнеса

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Круглый стол по вопросам поддержки предпринимательства и развития промышленного производства провёл первый замглавы Павлово-Посадского округа с представителями местного бизнес-сообщества. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«Вместе с руководителем Восточной торгово-промышленной палаты Маргаритой Смирновой рассказали о существующих мерах поддержки для бизнеса и приоритетных проектах, которые реализуются в нашем округе», — сказал Филипп Ефанов.
В рамках круглого стола собравшиеся обсудили также перспективы роста промышленного производства в муниципалитете на ближайшие пять лет. Главы предприятий рассказали о планах по их расширению, об инвестициях и создании новых рабочих мест.
Лев Каштанов

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