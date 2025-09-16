Фестиваль «Подмосковье без границ» собрал порядка 100 инвалидов-колясочников
В Семейном центре им. А.И. Мещерякова в Сергиевом Посаде провели III фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Участниками стали около 100 инвалидов-колясочников из Москвы и Московской области. На фестивале прошли соревнования по настольному теннису, дартсу, бочче, корнхолу и другим дисциплинам. Впервые свои площадки представили федерации нард и настольного хоккея России», -– отметили в ведомстве.
Творческие мастер-классы помогли участникам раскрыть таланты и попробовать себя в новых видах искусства. Помимо этого, они смогли протестировать современные средств передвижения и освоить новые технологии, повышающие качество жизни.
Фестиваль организовала Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» при поддержке Фонда президентских грантов и Минсоцразвития Подмосковья.