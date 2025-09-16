Фестиваль «Подмосковье без границ» собрал порядка 100 инвалидов-колясочников

16 сентября 2025, 19:25

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Семейном центре им. А.И. Мещерякова в Сергиевом Посаде провели III фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.







«Участниками стали около 100 инвалидов-колясочников из Москвы и Московской области. На фестивале прошли соревнования по настольному теннису, дартсу, бочче, корнхолу и другим дисциплинам. Впервые свои площадки представили федерации нард и настольного хоккея России», -– отметили в ведомстве.