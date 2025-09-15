Слабовидящим станет проще устроиться на работу в Московской области
Подмосковный Кадровый центр подписал соглашения о взаимодействии с Московской областной организацией Всероссийского общества слепых и Федерацией спорта слепых Московской области. Это упростит трудоустройство незрячих и слабовидящих жителей региона, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Найти работу человеку со слабым зрением непросто, но это возможно. Во-первых, есть ответственные работодатели, готовые трудоустроить людей с ОВЗ, создать для них условия и подобрать задачи по силам. Во-вторых, руководителей предприятий стимулирует Федеральный закон «О занятости населения». В нём содержатся требования к работодателям о квотировании, согласно которым крупные организации обязаны брать на работу инвалидов. Подписанные соглашения позволят оперативно обмениваться информацией», – сказала директор Кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачёва.Как уточнили в министерстве, соглашения дают нормативную основу для удобного обмена данными и достижения договорённостей о трудоустройстве. Например, Кадровый центр сможет искать работу не только для инвалидов, которые туда обратились, но и проактивно находить вакансии для слабовидящих, нуждающихся в работе на конкретной территории.