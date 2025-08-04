Фестиваль «Поле фолка» собрал 3 тысячи гостей в «Усадьбе Мураново»
2 и 3 августа в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» в Пушкинском городском округе прошёл второй музыкально-этнографический фестиваль «Поле фолка». Мероприятие посетили около трёх тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Программа фестиваля развернулась на двух сценах — «Новая» и «Традиция». В выступлениях приняли участие как известные исполнители, так и начинающие артисты, работающие в жанрах народной, этно и фолк-рок музыки.
Зрители услышали выступления проектов VDOMe, Hodila Izba, «Видеоигры», «Этносфера», фолк-вокалистки Таисьи Краснопевцевой, этнографа и мультиинструменталиста Сергея Старостина, Казачьего хора «Широкий Дон» и других. Хедлайнерами фестиваля стали Пелагея и коллектив Zventa Sventana.
Помимо музыкальной части, для гостей организовали народные игры, мастер-классы по народным художественным промыслам, ярмарку ремесел и экскурсии по музейным экспозициям.
Фестиваль направлен на продвижение музыкальных направлений, вдохновлённых традиционной культурой России. Организаторы планируют сделать его ежегодным.
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