Фестиваль «Поле фолка» собрал 3 тысячи гостей в «Усадьбе Мураново»

04 августа 2025, 14:58

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

2 и 3 августа в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» в Пушкинском городском округе прошёл второй музыкально-этнографический фестиваль «Поле фолка». Мероприятие посетили около трёх тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.