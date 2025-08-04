В Подмосковье оцифровали услугу по предоставлению жилья из спецжилфонда
Видео: пресс-служба Минжилполитики МО
Услугу по предоставлению помещений из специализированного жилого фонда в Московской области перевели в электронную форму. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.
Подать заявку на предоставление жилья из спецфонда можно региональном госпортале, а также в мобильном приложении «Госуслуги Подмосковья».
«Право на такие помещения имеют граждане, не обеспеченные жильём. К служебным относятся жилые помещения в общежитиях, их предоставляют гражданам на время работы, службы или учёбы», — говорится в сообщении.Кроме того, к специальному жилому фонду относятся помещения, куда людей переселяют на время капремонта основного жилья или в связи с повреждением их дома в результате ЧП.