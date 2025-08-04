В Подмосковье с 1 сентября ограничат продажу алкоголя
В Подмосковье с 1 сентября вступят в силу новые правила продажи алкогольной продукции. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.
Согласно обновленному законодательству, лицензии на продажу спиртных напитков смогут получать только те магазины, у которых вход расположен с улицы и находится не далее 30 метров от дороги. При этом ограничения не затронут пристроенные и встроенно-пристроенные помещения.
Кроме того, спиртное в кафе, барах и других заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах, будет запрещено продавать в ночное время – с 23:00 до 08:00 по местному времени. Исключение составят только рестораны, где продажа алкоголя останется разрешенной круглосуточно.
Цель новых правил – снизить количество точек несанкционированной продажи алкоголя и уменьшить шум и беспорядки в жилых районах.
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