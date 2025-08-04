В Подмосковье с 1 сентября ограничат продажу алкоголя

04 августа 2025, 13:23

Брынцалов: в Подмосковье с 1 сентября запретят продажу алкоголя во дворах

Фото: iStock/ipopba

В Подмосковье с 1 сентября вступят в силу новые правила продажи алкогольной продукции. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.