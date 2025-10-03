Финал чемпионата по гонкам на выносливость соберёт в Подмосковье 45 экипажей
В предстоящую субботу, 4 октября, на автодроме Moscow Raceway в Волоколамске состоится финальный этап чемпионата по гонкам на выносливость Russian Endurance Challenge. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«На старт выйдет рекордное число участников – 45 экипажей. Гонка обещает быть захватывающей до последней секунды», – отметили в ведомстве.
Для детей организуют бесплатную игровую зону, катание на электрических машинках, автослалом и дрифт-трайки. А взрослых любителей скорости ждут полёты на вертолёте, гоночное и дрифт-такси, симуляторы, автовыставка, экскурсии по автодрому и многое другое.
Вход для зрителей откроют в полдень.
