Финал чемпионата по гонкам на выносливость соберёт в Подмосковье 45 экипажей

03 октября 2025, 17:07

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В предстоящую субботу, 4 октября, на автодроме Moscow Raceway в Волоколамске состоится финальный этап чемпионата по гонкам на выносливость Russian Endurance Challenge. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.







«На старт выйдет рекордное число участников – 45 экипажей. Гонка обещает быть захватывающей до последней секунды», – отметили в ведомстве.