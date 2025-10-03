Параспортсмен из Химок стал призёром соревнований по стендовой стрельбе

03 октября 2025, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Алексей Чувашев из Химок стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по стендовой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





В турнире по пара-трапу в Пензе за лидерство боролись более 30 представителей Москвы, Калужской, Челябинской, Московской и Пензенской областей, Краснодарского края и Татарстана. Все участники – спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и ветераны боевых действий.

«Чувашев представлял физкультурно-спортивный клуб «Благо» в составе сборной Подмосковья. В классе SG-S он занял третье место. В прошлом году Алексей выиграл зимний чемпионат Московской области по стрельбе из лука», – рассказали в администрации.