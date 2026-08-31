Фонд «Наташи Едыкиной» запускает серию конкурсов по ПДД к началу учебного года
Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной», объявил о старте четырех всероссийских творческих конкурсов, приуроченных ко Дню знаний. Масштабная акция направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в период активного возвращения школьников и дошкольников к очному обучению.
Организаторы уверены: после продолжительных летних каникул, когда многие дети отвыкли от интенсивного городского трафика, особенно важно актуализировать знания правил безопасного поведения на дороге. В 2026 году фонд подготовил обширную конкурсную программу, охватывающую различные творческие направления:
- «Азбука ПДД» (VI конкурс стихов и песен) — с 14 августа по 30 сентября.
- «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад» (IX конкурс рисунков) — с 28 августа по 30 сентября.
- «Дорожная грамматика образовательных дорог детства» (VII конкурс фото- и видеоработ) — с 28 августа по 26 ноября.
- «Как таблицу умножения – знаем правила дорожного движения» (III конкурс презентаций и видеороликов) — с 28 августа по 30 сентября.
Стоит напомнить, что деятельность фонда получила высокое общественное признание: по итогам 2023 года организация вошла в ТОП-10 рейтинга благотворительных организаций с бюджетом до 3 млн рублей, имея соответствующий сертификат. Организаторы приглашают всех желающих к участию. Подробные условия и положения о конкурсах есть на официальном сайте фонда fond-edykina.ru и в социальных сетях (ВКонтакте, Телеграм, Одноклассники). В фонде уверены, что совместная работа поможет сохранить детские жизни на дорогах Подмосковья и всей страны.