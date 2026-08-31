Фонд «Наташи Едыкиной» запускает серию конкурсов по ПДД к началу учебного года

31 августа 2026, 17:44

Фото: istockphoto/eliflamra

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной», объявил о старте четырех всероссийских творческих конкурсов, приуроченных ко Дню знаний. Масштабная акция направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в период активного возвращения школьников и дошкольников к очному обучению.





Организаторы уверены: после продолжительных летних каникул, когда многие дети отвыкли от интенсивного городского трафика, особенно важно актуализировать знания правил безопасного поведения на дороге. В 2026 году фонд подготовил обширную конкурсную программу, охватывающую различные творческие направления:



