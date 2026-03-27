Фонд имени «Наташи Едыкиной» приглашает детей к участию в конкурсах на тему ПДД
Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной» проводит серию всероссийских конкурсов по правилам дорожного движения.
С 1 по 30 апреля 2026 года организаторы проводят три конкурса, приуроченных ко Всемирному дню изобретения троллейбуса:
- V Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД «ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ БУМ»;
- V Всероссийский конкурс стихов и песен о троллейбусе «АЗБУКА ТРОЛЛЕЙБУСА»;
- V Всероссийский конкурс видео-работ и презентаций «БЕРЕГИСЬ ТРОЛЛЕЙБУСА!».
Цель всех конкурсов — профилактика ДТП с участием детей через развитие художественно-эстетических навыков и способностей. Информацию об организации и условиях участия публикуют на сайте фонда и на ресурсах партнёров во всех регионах России.