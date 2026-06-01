С воспитанниками спортивных секций Одинцова провели занятие по ПДД

01 июня 2026, 13:25

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Занятие, посвящённое правилам безопасности на дорогах, провели сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского округа для воспитанников местных спортивных секций в субботу, 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В преддверии летних каникул автоинспекторы напомнили ребятам, как правильно переходить проезжую часть и почему при этом нужно снять наушники и не отвлекаться на гаджеты, а также рассказали о важности использования фликеров.





«Отдельное внимание в ходе беседы сотрудники ГАИ уделили езде на велосипедах и самокатах. Они объяснили, почему надо соблюдать правила и использовать полный комплект защитной экипировки», — говорится в сообщении.